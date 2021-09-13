93.3萬劑的BNT疫苗預計23日在校園開打，台中市議員羅廷瑋表示，面對開放式的校園，應爭取全體同仁盡快接種疫苗，呼籲仿照北市府授權殘劑處理方式，優先讓未接種疫苗的在校教職員或志工施打。市府衛生局表示，經詢中央，目前尚未有相關對象制訂計畫。

羅廷瑋指出，BNT疫苗一瓶可接種6個人，最後一瓶才會有剩餘的劑量，最多5個人施打，可能會出現少量殘劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說，符合施打資格都可接種BNT疫苗殘劑，但資格與施打地點並未明確規範，且依規定需將疫苗殘劑運送回醫院，運送過程中如疫苗出現狀況，則會造成不必要的浪費。

羅廷瑋呼籲，台中市政府，仿照北市府以「就近接種、不要浪費」為原則，授權讓校園內工作人員優先接種，以全體同仁接種疫苗為目標，校園防疫不鬆懈，不放過任何一個角落。

衛生局表示，經詢中央目前尚未有相關對象制訂計畫。台中市擬依中央政策於9月23日至10月中旬，入校進行國、高中生及五專生接種作業，若當場次有最後一瓶疫苗殘劑產生，則於開瓶後6小時內，以該校尚未接種第1劑COVID-19疫苗為優先接種對象，以避免疫苗耗損，維持校園防疫安全。