藤輝機械深耕桃園35年，13日捐救護車回饋八德鄉里。(蔡依珍攝)

藤輝機械深耕桃園35年，13日捐救護車回饋八德鄉里。(蔡依珍攝)

藤輝機械深耕桃園35年，13日捐救護車回饋八德鄉里。(蔡依珍攝)

藤輝機械深耕桃園35年，13日捐救護車回饋八德鄉里。(蔡依珍攝)

藤輝機械深耕桃園35年，13日捐救護車回饋八德鄉里。(蔡依珍攝)

藤輝機械成立於1986年，深耕地方35年，董事長黃吉藤伉儷為回饋社會，13日捐贈消防局茄苳分隊1輛救護車，市長鄭文燦代表受贈，副議長李曉鐘也出席見證，2人讚藤輝公司拋磚引玉，充實茄苳分隊緊急救護能力，幫助更多需要緊急救護的患者，造福桃園鄉親。

鄭文燦表示，桃園市消防團隊無論是在救災、救護，或是防疫工作皆表現優異，不僅獲得「消防署109年救護特殊績優團隊獎」全國第1名殊榮，去年桃園市在消防弟兄的努力下，協助100多位到院前心肺功能停止（OHCA）的民眾最後能順利康復出院，康復出院人口比率也奪下六都之冠。今年OHCA康復出院人數已比去年同期增加5人，達72人。

鄭文燦提到，桃園市消防團隊緊急救護能力大幅提升，很大部分要歸功於民間企業發揮善心，挹注資源協助市府消防局擴增救護車、新式救護裝備，例如：骨針、影像式喉頭鏡、ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）等，相信未來茄苳分隊也將善用藤輝機械所捐贈的救護車，在關鍵時間搶救寶貴生命。

藤輝機械公司總經理黃欋鈞表示，黃吉藤董事長年輕時即移居桃園打拚，並創立在地企業藤輝機械有限公司，黃董事長長期以來秉持取之於社會、不忘回饋社會的精神，尤其八德更是孕育藤輝機械的重要基地，因此公司特別將救護車捐贈給茄苳分隊，藉此造福更多桃園鄉親。

桃園市議會副議長李曉鐘一同見證捐贈儀式，他表示，捐贈救護車是黃董事長長年的心願，善願順利達成，令人欣喜，他也慰勉消防弟兄在疫情期間的辛勤付出，期盼疫情早日落幕。