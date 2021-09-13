Delta病毒攻破國門，近日疫情已逐漸發展成多點開花，台灣感染症醫學會榮譽理事長黃立民今日受訪時表達擔憂，認為目前疫情發展恐不樂觀，外面仍有許多隱形傳染鏈在進行中，呼籲政府落實廣篩、打疫苗、強化二級等三大措施，才可能守住社區。

黃立民今天中午登上黃光芹的節目指出，這次國內的Delta疫情蔓延至板橋，可見傳染鏈已有太多條線，要將每一條線都堵住的可能性相當低，研判現在外面還有Delta的隱形傳染鏈正在進行中。

黃立民建議，因應Delta病毒，我國必須立即變更疫苗施打策略，盡快讓六十至八十歲的民眾完整接種兩劑疫苗，至於國高中生的BNT疫苗，可延後或試著打慢一點，將大部分的BNT疫苗先讓中高齡長者接種。

黃立民指出，我國當前的疫苗政策是在去年所制定，由於當時全球主流病毒株仍是Alpha，根據英國當時的資料，打一劑疫苗就能產生保護力，但現在有越來越多科學證據指出，Delta幾乎可視為另一種全新的病毒，不能再用當時的疫苗觀念看待。

黃立民建議，政府可先將六百萬劑的BNT疫苗保留下來，讓六十至八十歲的中高齡長者完整覆蓋，剩餘的在讓學生、青少年接種，接種時程也可延至年底，民怨反彈也會較少。

精神科醫師沈政男則建議，台灣上次有屏東守住Delta病毒的經驗，這次也應該能夠守住，目標還是要清零，當前疫苗政策應要有更大彈性，開放接種過AZ疫苗第一劑的中高齡民眾混打BNT，才能更有效率的使用疫苗。