英國一名已經戒菸超過10年的男子日前感染新冠肺炎，後續卻出現嗅覺改變的「新冠長期症狀」（long COVID），每天只聞得到菸味，感覺像回到過去每天吸30支菸的老菸槍生活，讓已經戒菸的他相當痛苦，直呼「好沮喪」。

新冠患者可以如何恢復嗅覺？

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國46歲的四寶爸考威爾（Mark Cowell）已經接種完2劑AZ疫苗，不過他仍在8月不幸確診新冠肺炎。

Non-smoker who caught Covid-19 says he can now only smell CIGARETTES https://t.co/xpwuSxQt0t — SunHealth (@TheSunHealth) September 12 2021

考威爾的症狀輕微，只有咳嗽以及喉嚨沙啞的感覺，就像每天吸了「100支菸」，他在隔離期間也喪失嗅覺，幸好味覺還正常。

後來考威爾的嗅覺稍微恢復，不過此時才是痛苦的開始。現在他只聞得到菸味，而且每半小時就要被迫聞到一陣菸味。

值得注意的是，考威爾從18歲就開始抽菸，直到34歲，菸齡長達16年，每天吸30根菸，後來因為影響健康，導致呼吸不順及肺部反覆感染，他遂在2009年戒菸。

他說新冠後遺症讓他感覺回到過去每天抽30根菸的老菸槍時候，形容現在聞到的味道就像骯髒的菸灰缸味，而且非常真實，就像真的聞到一樣。

他表示：「這真的非常令人焦慮，因為作為一名戒菸人士，最糟糕的一件事就是聞到菸味。」

考威爾說戒菸後，每次經過吸菸人士旁邊就覺得無法忍受，「所以不斷聞到菸味真的相當令人沮喪。」

他打算向醫生諮詢他的後遺症。

英國國民保健署（NHS）有將嗅、味覺喪失、改變列為新冠肺炎及新冠長期症狀的副作用。

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