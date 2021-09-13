國民黨主席選舉倒數，候選人朱立倫獲韓系大將、前高雄市副市長李四川支持，候選人張亞中試圖吸納韓粉，喊出「主席張亞中，總統韓國瑜」，而尋求連任的現任主席江啟臣，則引用韓國瑜名言「貨出去、人進來、發大財」，回歸九二共識基礎，各陣營搶爭取韓粉票源。

江啟臣指出，2008年、2012年馬英九以九二共識打趴民進黨，贏得大選，2018年韓國魚以「貨出去、人進來、發大財」為訴求，不但贏了高雄，還帶動全台風潮，人民心知肚明，要以九二共識為本。

江啟臣表示，民進黨兩次執政結果，證明他們沒有處理兩岸的能力，我們必須以九二共識作為重啟兩岸的契機，對於一個中國的政治內涵，現實上雙方認知不同，各表的意義在於，不必強求對方究受。

江啟臣強調，九二共識與時俱進，就是基於求同存異，雙方可全面展開不涉政治意涵的事務協商，再開放，多交流，多協商，訂協議，更多的貨出去，更多的人進來，幫助社會與小老百姓有出路、發大財。