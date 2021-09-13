知名YouTuber「理科太太」以招牌面攤和實用型內容竄紅，一向給人冷靜形象的她，最近為了拍攝廣告，難得穿細肩帶背心展現身材，還對著鏡頭張嘴大笑！

理科太太的IG照片幾乎都以工作、育兒及生活為主，穿著一律包緊緊，11日竟罕曬一組養眼照，原來理科太太接拍CF廣告，不僅化上美美妝容、吹著浪漫的波浪大捲，還穿純白色細肩帶上衣，除了襯托雪白嫩肌，目測D以上的雙峰完全藏不住，她披著淺灰色小毛毯，盤坐在潔白的床鋪上，另一張直接躺下，渾圓美胸立刻現形，連她自己看完這些花絮照，都覺得很不習慣，「今天拍了飛航模式的CF覺得小害羞，可惜我肢體不協調，最後大家都笑出來。」

值得一提的是，理科太太除了罕見解放好身材，竟打破面攤風格，在鏡頭前盡情大笑，雙眼甚至都瞇了起來，不同的一面讓網友感到驚喜，紛紛留言：「第一次看到的表情！！！」、「很好看！會不會太辣惹」、「身材會不會太好，我還以為是豐胸產品」、「妳表情變靈活好多…」、「ㄋㄋ好搶眼」。

理科太太早期是以樸實、實用風格聞名，近期悄悄轉換風格，開始懂得打扮自己，可說是一天比一天美，目前她開放IG問答功能，有網友好奇是否有在臉上動手腳？她的同事代為回應是化妝關係，「（理科太太）因為拍片打光下去五官很容易消失，加上我們擁有了用化妝包就能整容的魔術師，所以理科太太最近比較常化妝，但其實素顏的時候真的美，皮膚很亮感覺睡很飽，讓經紀人不禁想加工作給她。」最後不忘笑虧：「只是頭髮永遠沒有整齊過」。