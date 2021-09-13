彰化縣長王惠美表示，縣政府與臺灣銀行合作推廣「台灣Pay」，推出全國獨家店家「免手續費」的優惠方案，協助店家搶占振興券數位商機。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，縣政府與臺灣銀行合作推廣「台灣Pay」，推出全國獨家店家「免手續費」的優惠方案，協助店家搶占振興券數位商機。（吳敏菁攝）

彰化縣政府鼓勵大家申領數位券，與臺灣銀行合作推廣「台灣Pay」，推出全國獨家店家「免手續費」優惠方案，彰化縣商家申請台灣Pay QR Code金融卡特約商店，自振興券使用起即享有免手續費、免設施費、隔天入帳，並延長適用到2022年6月30日止。

彰化縣長王惠美表示，規劃五倍券相關振興措施，不少人詢問要拿多少錢出來刺激消費，深感如果沒辦法賺很多錢，拿很多錢出來有點浪費，城鄉一直有數位落差，如果彰化的店家不能賺到，等於浪費政府美意，經綠處用很快的速度與台灣銀行接洽，感謝針對縣府輔導的方案給予優惠措施，讓店家有更長的時間賺錢。「夜市Pay、商圈Pay、旅宿Pay，大家一起Pay、Pay、Pay」，就是大贏家。

王惠美表示，9月22日即可開始數位綁定，最快10月8日可以消費，為推廣數位券，中央也有許多配套優惠方案，包括經濟部推出前400萬名數位綁定者，免抽籤可獲500元的「好食券」、農委會抽888元的「農遊券」、教育部抽500元的「動滋券」、客委會抽500元的「客庄券」及台灣Pay回饋免抽籤的原民會1000元「i原券」等各項「數位」加碼方案。

王惠美表示，除了可向臺灣銀行彰化、員林及鹿港等3個分行申請，臺灣銀行也特別配合縣府在員林、鹿港、溪湖、和美、田中等公所及縣府增設6個諮詢及受理窗口。縣內農漁會、休閒農場、補習班、幼兒園、社區大學、運動中心、旅宿業、觀光工廠、市場及夜市攤商、商圈、店家通通可以使用。

經濟部中部辦公室專門委員王秀麗表示，推動小店家及市場、夜市攤商輔導使用數位工具，凡綁定數位券，經濟部就有400萬份的好食券享免抽籤，並推出3項好康，第1個好康，列管造冊的市場、夜市攤商，只要在振興數位券使用期間申請提供使用電子支付，每個攤商補助1800元，須於今年12月底前申請，明年申請減半補助。

第2個好康，各市場自治會組織協助推廣輔導電子支付，凡有申請的團體組織補助200元，如果使用電子支付普及率有提升10％，就補助到3000元，電子支付普及率提升30％補助6000元、提升50％補助1萬元；第3項好康，周周抽市場大禮包，凡到市場、夜市消費，都有機會抽中市場大禮包，由全國60個優良市集提供新鮮食材與特色美食，一份價值2000元，總共提供6000份，還可以宅配到府。