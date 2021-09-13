青蔥病蟲害防治講習交流會由農業科技研究院執行，行政院農業委員會指導，溪湖鎮農會協辦，13日在溪湖鎮聖母宮前廣場展開講習。(洪寶評提供／吳建輝彰化傳真)

課程包括青蔥病蟲害辨識、農藥輪替使用、病蟲害整合管理等，以提升農民栽種管理知識與安全用藥觀念。(洪寶評提供／吳建輝彰化傳真)

國人對於食品安全的重視逐年增加，北農今年抽驗1025件蔬果產品，其中有28件不合格，共銷毀2853公斤蔬果，彰化為農業大縣，蔬果出口比例高，溪湖鎮農會13日舉辦青蔥病蟲害防治講習交流會，吸引超過百名農民到場，除了針對如何安全用藥進行探討外，也請來植物博士現場與農民進行交流。

青蔥病蟲害防治講習交流會由農業科技研究院執行，行政院農業委員會指導，溪湖鎮農會協辦，13日在溪湖鎮聖母宮前廣場展開講習，課程包括青蔥病蟲害辨識、農藥輪替使用、病蟲害整合管理等，以提升農民栽種管理知識與安全用藥觀念。

參與課程的農民洪寶評說，北農近年實行農藥普篩，只要20分鐘就能知道是否農藥殘留，甜菜夜娥蟲害是近兩三年才發生，牠們喜歡躲在蔥管裡面，噴藥防治很容易超標，課程除了指導農藥條配比例，也指導病蟲害防治，以免農藥殘留被退貨。

溪湖鎮農會表示，因應極端氣候，不同種類作物在栽培上都會受到不同影響，光青蔥就有葉螨、甜菜夜娥、薊馬、紫斑、疫病等病害或蟲害，包括最新的指示用藥，那些農藥可以使用，農藥殘留時間，多久可採收等，農藥與病蟲害不斷與時俱進，因此農民當然也需要與時俱進。

農會說，農會定期舉辦相關講習，這次青蔥主要針對種植青蔥的青農朋友，除了溪湖也吸引鄰近鄉鎮的青農到場，農科院直接下鄉到產地進行指導，講師包括農試所的博士，還有專業的植物醫生等，讓所有青農學習到最新的安全用藥與病蟲害防治的知識。