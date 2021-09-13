水利署補助新竹縣辦理新豐海岸防護工程，設置的木樁突堤。（羅浚濱攝）

立委林為洲（左）邀海委會等相關單位會勘新豐海岸線。（羅浚濱攝）

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸曾被稱為「最毒海岸線」，去年3月廢棄物全部清除後，重建海岸防護工程在今年8月完工，縣府將辦「淨灘換好禮」守護美麗海岸線活動，立委林為洲13日邀相關單位會勘時，海委會指新豐海岸發現有藻礁分布！

縣長楊文科說，環保局舉辦的淨灘活動，6至7月因疫情暫停，在疫情降溫後決定9、10月調整成固定每週三下午1點到5點舉辦，歡迎民眾一起以實際行動清理海岸垃圾，遊客也要隨手將垃圾帶走，共同維護新竹縣的美麗海岸。

環保局表示，淨灘的塑膠、玻璃等海洋垃圾只要有0.5公斤，現場進行回收時填寫問券後，可兌換1瓶「乾洗手」，每人每場活動送1張集點卡，累計參與滿6次者，可領取1瓶洗手乳。

林為洲會勘時表示，新豐海岸20年前被人非法傾倒有毒廢棄物，遭外界評為「最毒海岸線」，縣府爭取環保署經費花了2年全數清除1.3萬餘公噸的有害廢棄物。

為防止海岸沙灘與灘崖崩落，他和縣府爭取水利署補助1億1756萬元辦理海岸防護工程，設置拋石護岸及木樁突堤，降低新豐海岸侵蝕災害，並以人工養灘，加強砂灘穩固與減緩養灘粒料流失。

林為洲認為，後續要好好維護，往北連接紅樹林自行車道，南接竹北新月沙灘，形成長條狀的休閒廊道。

海委會說，新豐海岸的護岸工程完成後，將列為日常巡邏路線加強監控，無人機也會定時巡邏，同時從2019年起列為水質監測的重點區域，水質監測結果都符合標準。

海委會並指出，目前新豐海岸也發現有藻礁分布，是藻礁最南端生長的地方，後續會提供藻礁更好的生長環境，與縣府及保育團體合作保護，確保藻礁生態能順利復育。