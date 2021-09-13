疫情減緩，邊境鬆綁！疫情指揮中心今天宣布，即日起開放國人的外籍配偶及子女在邊境嚴管期間申請入境。指揮中心表示，為保障國人家庭團聚權，自即日起將授權外交部駐外館處受理國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探視簽證。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，去年起有不同階段境管，比較強烈管制期間，若是配偶或子女入境都是採取專案，考量整體疫情評估以及國人配偶有實際團聚需要，為保障國人家庭團聚，自即日起將授權外交部駐外館處受理國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證。

陳宗彥說，本措施採取通案式向外館申請，並核發入境許可，除了一般外國籍外，陸港澳也都適用。

中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，我國自本(2021)年5月19日起於全國疫情警戒第三級期間基於整體防疫考量，暫緩未持有我國有效居留證的非本國籍人士入境，外籍人士如果因奔喪、探視病危親屬及陪產等緊急重大事由急需來臺，必須經指揮中心專案許可後才能向駐外館處申請特別入境許可簽證。經考量國內疫情現況已較趨緩，而國人家庭團聚需求殷切，為保障國人家庭團聚權，自即日起開放已完成結婚程序之國人外籍配偶及其國人外籍未成年子女得於邊境嚴關期間申請入境。

指揮中心說明，將授權外交部駐外館處依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理其簽證申請，並核發「特別入境許可」簽證。其入境檢疫措施依現行隔離檢疫作業辦理。原持有依親簽證效期於本年5月19日至9月13日屆期者，其簽證效期自動延長至本年12月31日。

不少大陸台商表示，已經接種2劑大陸疫苗的可比照中低風險區域的返台標準，並縮短居家檢疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除了先前的機師外，類似政策面一直沒有開放接種幾劑疫苗可以縮短居家檢疫時間，因為突破性感染還滿多的，這方面要謹慎。