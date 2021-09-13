「永遠的小倩」王祖賢即使淡出演藝圈多年，一舉一動仍受到關注，而她30年前曾在大陸故宮前拍下美照，想不到身後一群臨演中，其中一名現已成為非常出名的女星，就是超模瞿穎。

王祖賢1990年在大陸故宮前拍攝廣告，穿上白色連身裙，化身性感的瑪麗蓮夢露，俏皮地撅起屁股，對著鏡頭甜笑，天然美貌和出眾氣質，迷倒不少觀眾，不過她當時身後站著一排身穿紅色古代服飾的臨演，因為造型一模一樣，很難引起大眾注意。

王祖賢30年前在故宮前拍廣告，瞿穎當時是她身後的臨演。(圖／翻攝自瞿穎微博)

不過在這一排不起眼的臨演中，赫然發現知名女星瞿穎，曾在「美國超級模特大賽中國選拔賽」中，奪下亞軍的她，雖然是模特兒出身，但卻在演戲、唱歌、演小品等都有好表現。因演出張藝謀的《有話好好說》獲得關注，之後陸續和劉德華等大咖合作，演出不少戲劇和電影。

她還擔任哥倫比亞國際電影節推廣大使，拿下第十五屆韓國最高演藝大獎頒獎盛典最佳外國演藝獎，2014年成為綜藝《百變大咖秀》固定班底，是全方位發展的藝人。

瞿穎50歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

現50歲的瞿穎，雖然常被爆出身材變樣、老態盡顯的新聞，但不時會透過社群分享近況的她，看起來依舊保養得宜，氣色很好，雖幕前作品不多，但生活過得相當愜意。