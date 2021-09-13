去年台南市白河區發現1具無名男屍，因死亡多日僅餘骨骸，無法辨識身分，經法務部法醫研究所採集死者完整DNA樣本後，仍未發現有親緣關係家屬。新北市警局刑事鑑識中心清查北部失蹤人口上千筆資料，發現台北市中山區43歲有多項前科的林男自2011年1月離家，從此音訊全無，經聯繫林男家屬採集DNA比對後，確定有親緣關係，交由家屬領回遺體。

新北警刑事鑑識中心表示，自2019年起推動失蹤人口家屬DNA比對工作，秉持著為家屬尋回親人的理念，不僅著力於目前失蹤人口的查找，更主動清查過去尚未尋回的個案。

由於死者與家屬分隔南、北兩地，增加領回難度，經新北市警局主動聯繫台南地方檢察署及台南市殯葬管理所，家屬近日才得以順利將遺骨移回北部。

新北市警局呼籲，有親人失蹤多年的家屬，不要放棄希望，可以向警察局刑事鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，幫助親人早日落葉歸根。