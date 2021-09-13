傳統旺季來臨，連接器廠宣德(5457)8月合併營收為17.64億元，創下單月歷史新高，美系外資最新報告維持宣德「建議買進」評等及目標價161元。

宣德早期以生產網通連接器為主，2012年立訊入主取得最大股權後，全力配合立訊產品佈局，由於宣德擁有高頻高速研發、精密模具與自動化的能力，在立訊集團擔任連接器、精密機構件製造角色，公司也逐步將產品擴大至模組及系統產品，為分散生產據點，公司於2020年12月27日取得深耕東南亞地區多年的台翰(1336)股權，並於今年7月16日台翰股東會改選董事後全面接掌台翰，藉由兩家公司合，擴大宣德產品線及生產據點。

在立訊集團力挺下，宣德不僅成為蘋果AirPods供應商，在消費電子、伺服器及車用電子接單及製造能力也大躍進，帶動公司近幾年業績穩定成長。

宣德8月合併營收為17.64億元，月增26.72%，年增28.92%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為101.72億元，年增9.72%。

美系外資最新報告指出，宣德8月合併營收創新高，主要是由AirPods 3及視訊會議設備組裝訂單挹注，我們預計9月還會持續成長，宣德將是即將推出的兩個新AirPods最大受益者，公司亦進行業務多元化，加上與母公司立訊協同效應，維持宣德「建議買進」評等及目標價161元，不過受到台股拖累，宣德盤中股價開高走低。