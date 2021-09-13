新興亞股上周維持盤整，台股除連3周獲外資加碼，並以淨流入7.3億美元榮登吸金王。中信投信認為，由於市場觀望氣氛濃厚，預期大盤短期仍陷入盤整，長線持續看好電動車概念股，而第三代半導體碳化矽討論熱度升溫，亦可多加留意相關投資機會。

歐洲央行利率政策延續寬鬆調性，但為因應通膨與經濟上修環境，將適度放緩第四季購債規模。此外，美國聯準會將於下周召開FOMC委員會，市場將持續關注縮減購債訊息，市場觀望氣息濃厚，使上周新興亞股股市表現維持盤整局面，漲跌幅相當有限。

上周新興亞洲股市表現最強勢的前三市場為菲律賓、越南、印度，周線分別上揚1.1％、0.8％、0.3％的漲幅，跌幅最深的前三市場則為南韓、泰國、印尼，各下修2.4％、0.9％、0.5％。觀察外資資金流向，除了南韓、越南外幾乎全數為淨流入。

其中，獲外資加碼最多的前三市場分別為台股、泰國、印尼，金額為7.3億、1.2億、0.8億美元，台股上周榮登新興亞洲股市吸金王，且連三周獲外資加碼。同以科技股為重心的南韓股市則淨流出達12.8億美元，為遭提款最多的市場。

中信綠能及電動車ETF(00896)經理人張士琳表示，台灣本土疫情可能再次升溫，市場持觀望態度，使上周成交量持續和緩。由於看好疫情商機，過去一周電商族群匯集人氣，運輸、鋼鐵產業亦表現突出。

展望後市，張士琳認為，近期上市櫃公司8月營收已公告完畢，汽車電子類股受惠缺料緩解及電動車拉貨力道強勁，營收普遍穩步向上，短期大盤預料仍陷入盤整，長線持續看好電動車概念股。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧則指出，8月台股營收續創新高個股以半導體產業居多，顯示產業前景在需求強烈帶動下持續看俏。而近期因電動車前景看好，市場對第三代半導體碳化矽的討論日漸升溫。

張圭慧表示，碳化矽製程仍在萌芽初期，目前尚未出現產業制霸者，但台灣半導體可望成為中美大國博弈的受惠者。目前歐美將碳化矽視為戰略物資，禁止售往中國大陸。在美國半導體貿易禁令及新疆議題影響下，使用中國大陸原料的產品也無法在歐美銷售。

而中國大陸為強化競爭力，亦加快腳步拓展非美供應鏈，同時禁止使用陸製碳化矽原料的終端產品無法銷往中國大陸以外市場。張圭慧認為，中美兩國供應鏈越涇渭分明，台股就越有機會受益，建議投資人可多加留意相關投資機會。