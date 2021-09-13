真性情的人總是很做自己，學不會偽裝，也看不慣見人說人話，見鬼說鬼話的雙面人，搜狐網命理專欄點名，生肖屬虎、雞、羊的人做人最實在，他們天生不擅長說謊，也不喜歡偽裝自己、迎合他人，只願跟隨內心的想法，自由自在過生活。

▍1.生肖虎

虎年出生的人個性單純，天生不擅長說謊，向來有話直說，總是活得光明磊落。他們為人誠實，不擅長說假話，也學不會和看不慣的人假裝友好，如果對一個人沒好感的話，他們打從一開始就不會主動和對方接觸，會明確地表達出自己的喜好。屬虎的人內心很善良，沒人招惹他們的話，他們也不會想危害別人。若有人主動和他們坦誠交流的話，他們也會以真心回報，大方接納對方進入自己的生活圈。

▍2.生肖雞

雞年出生的人本性老實直率，不喜歡偽裝自己，也討厭虛假的人，不論被別人以什麼眼光看待，他們都不會掩飾自己的性格。對於怕麻煩的他們來說，一旦要在意的事情太多，就不能真實做自己，正因不想自找麻煩，所以他們寧願坦蕩一點，不論讚美或批評他人都很直接，因為他們相信真正的好朋友是可以說真心話的，不會因為聽到實話而生氣。

▍3.生肖羊

羊年出生的人性格熱情但很內斂，大多數人在沒和屬羊的人熟識之前，都不會發現他們真實的一面，因為他們在面對初次見面的人時，還是會有點害羞，唯有經過一定的相處，確定對方值得自己深交之後，才會慢慢展現出自己熱烈的情感。在認可的人面前，他們從不會偽裝自己，喜歡一個人就一定會讓對方知道，更會毫無保留的付出感情。屬羊的人向來很珍惜和周圍人的感情，他們深信唯有真心交流，感情才能長長久久。