政策打房、疫情持續，並未影響國人購買房地產意願，據中央大學台經中心「購買房地產時機」指數顯示，自去年9月以來，已連續12個月逾代表樂觀的100，今年7、8月更達115.1，民眾對房市信心「疫立不搖」。

中央大學台經中心自去年4月起編訂「購買房地產時機」指數，指數100以上代表樂觀、100以下代表悲觀，該指數在去年5月最低為87.75，隨後快速攀升，去年9月達最高峰118，此後的12個月間均在113～116.4之間，反應民眾對購買房地產信心自上波疫情趨緩後，已維持了一年的樂觀。

此外，該調查的另一項「購買耐久財」指數，走勢與「購買房地產」指數大致相同，不過今年6月疫情再度爆發嚴峻時，「購買耐久財指數」驟降至94.25，不過「購買房地產」指數波動並不大。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，去年8月之前民眾購屋心態偏向觀望，指數都落在100以下的悲觀水準，自去年9月迄今一路保持樂觀，儘管期間經歷選擇性信用貸款管制、實價登錄、房地合一稅2.0新制的政策衝擊，以及國內疫情遭遇Delta變種升溫，指數仍保持在113～115的偏高水準，顯示疫情不影響購買房地產的意願。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，今年六都房價全數上漲，其中台中、台南房價回升最強勁，漲幅分別達6.8%、6.5%，房市穩定走升，民眾購買房地產的信心，比其他耐久性財貨平穩，普遍認為房地產較有保值抗跌性。

近一年多來的新冠肺炎疫情與2003年的SARS疫情，仍有許多不同，當時處於景氣循環的低點，目前則處於上升期；過去房貸利率高，融資違約壓力壓垮房市，如今低率極低，加上市場資金充沛，大量游資需找尋理想標的投資，即使政府打炒房，房地產購買信心仍強勁。