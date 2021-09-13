金門縣服務站歡迎新住民朋友洽詢申請，一起走入「e起來上網，學習無距離」的網路世界。（移民署提供）

金門縣服務站說明，新住民只要撥打諮詢專線0809-092-101或到服務站洽詢申請，即可享有免費租借筆電或平板宅配到府服務。（移民署提供）

移民署推動「新住民免費租借筆電或平板服務」，金門縣服務站歡迎新住民朋友洽詢申請，一起走入「e起來上網，學習無距離」的網路世界，體驗數位資訊帶來的便利。

金門縣服務站說明，新住民只要撥打諮詢專線0809-092-101或到服務站洽詢申請，即可享有免費租借筆電或平板宅配到府服務，期滿也會派員收回，非常便利。

越南籍小青及美仙透過金門縣服務站志工通譯的協助，上網註冊成為「新住民數位資訊ｅ網」會員。小青表示，她很想學電腦打字，讓自己也能擁有科技帶來的便利。美仙則表示，她想租借平板回去教婆婆用平板一起來追劇。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，移民署提供新住民免費租借筆電、平板，打造新住民朋友的數位化生活外，也推出「新住民數位資訊e網」免費數位資訊課程，只要使用電腦、平板或手機進入ｅ網註冊為會員，即可免費學習數位課程，歡迎大家多多利用。