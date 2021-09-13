莫德納疫苗示意圖。(圖／美聯社)

台灣不少民眾打了第一劑莫德納後，遲遲等不到施打第二劑。國民黨立委洪孟楷今(13日)在臉書質疑，紓困8400億元到底有沒有用在刀口上？不管是紓困還是疫苗，請執政黨向人民負責，他更拋出3個問題問民進黨政府，到底現在的紓困、防疫的措施做好準備了沒？

洪孟楷在臉書指出，Delta變種病毒來勢洶洶且國人第二劑疫苗施打覆蓋率不足，觀光、旅遊、住宿、飯店、餐飲、交通業者還是苦哈哈，錯過了端午連假，中秋節看起來也無法樂觀，這是許多觀旅業者的無奈，因為到現在，防疫安全出遊的信心，政府始終無法做到。

洪孟楷提出三個問提請問民進黨政府，到底現在的紓困、防疫的措施做好準備了沒？第一，紓困不能大小眼！八月交通部有延長一個月的紓困方案給遊覽車和計程車，但是客運業者、小客車租賃業並沒有，難道受到的衝擊也有比較之分嗎？中秋連假若無移動人潮，真的是雪上加霜；如果疫情又再嚴峻，政府做好備案、提出相關紓困方案了沒？

洪孟楷指出，第二劑的莫德納何時打？民眾從打完第一劑過後，28天就可以打第二劑，但許多打第一劑的長輩、記者朋友在六月打完後，等了超過十個禮拜還沒下文，何時到貨、何時打第二劑，蔡政府要交代清楚；以及看到韓國赴美催貨，反觀台灣，一樣是莫德納，韓國政府可以去催貨、要貨，而且真的把貨拿回來，「好想贏韓國」不能只是口號，為何不能像韓國一樣有積極作為。

最後，洪孟楷說，疫苗要到位，才能讓國人遠離疫情威脅，這也才是現在政府應該做的。至於莫德納第二劑疫苗最新規劃為何？指揮官陳時中今下午在防疫記者會中說，目前來講mRNA混打現在還沒有最後決定，莫德納疫苗如果有來會盡快讓大家安排打第二劑。他也說，未來證據越來越多，當然也希望能夠混著打越好，這樣運用會更靈活，不過目前並沒有那麼多建議。