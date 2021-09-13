警消查看受困住戶應倒臥門邊，評估後已破門方式緊急救援。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區患有多種慢性疾病67歲莊姓獨居婦人，日前凌晨2時在家跌倒受傷，警方獲報後緊急趕往現場，遂與消防人員破門而入，莊婦生命狀況極為虛弱且後腦有外傷，幸仍有呼吸心跳，緊急送往豐原醫院急救，目前狀況穩定。

豐原警分局指出，頂街派出所警員陳孝嚴、李源盛11日凌晨2時許接獲莊女報案，稱其患有多種慢性疾病67歲獨居姐姐在家中跌倒，後腦受傷，情況緊急，因她目前居住台北無法即刻前往，請警方趕赴現場救護。

警方了解後立即趕赴現場，會同大樓管理員前往該樓層，惟該戶無人回應，但屋內手機鈴聲大響無人接聽，敏銳陳姓警員靠近門邊仔細聆聽，發現門旁有微弱呼吸聲，且屋內有輕敲大門聲音，研判婦人應倒臥門邊，無法自救。

遂與抵達消防救護人員討論，當機立斷破門救護，破門後即發現婦人倒於門旁，救護人員立即施予救護，因生命狀況極為虛弱且後腦有明顯外傷，所幸仍有呼吸心跳，緊急送往豐原醫院進行急救，並聯繫女兒到場，目前狀況穩定，家屬對於警消即時救護表示相當感謝。

所長張智凱呼籲，家中如有獨居長輩要時時刻刻注意其狀況及行動。本次莊婦倒臥家中受困，幸警消即時協助順利送醫救治。