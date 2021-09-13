動力火車、林宥嘉、周蕙、郁可唯、F.I.R.飛兒樂團、李友廷、Karencici、閻奕格、文慧如、陳昊森、沒有才能及耿斯漢共12組歌手，重新演繹許美靜的經典歌曲，分處5地的歌手們以雲端方式錄製〈城裡的月光2021〉，盼在華人象徵團圓的中秋佳節前夕，用歌聲音樂為疫情之下飽受動盪不安、牽掛親友的每個人傳遞思念。

林宥嘉輕柔、帶著復古雜訊音效聲的清唱揭開序幕，演唱心境與目前的大環境狀態呼應：「在這樣的世界裡，意識到自己的力量如此渺小，但面對如此的無力感時更需要靜下心來，集中自己的力量，希望面臨到的事情都可以很圓滿。」李友廷、陳昊森、F.I.R.韓睿及沒有才能初次參與大合唱，直言既緊張又感到榮幸，陳昊森透露：「在錄音時聽到耳機傳出師兄姐們充滿渲染力的歌聲，自己第一個就被打動了。」許久沒和歌迷朋友見面的動力火車，惦念之餘更希望大家一切安好，相約未來再見。

除了歌手合唱，〈城裡的月光2021〉MV找來億萬票房電影《當男人戀愛時》的導演殷振豪執導，並由金鐘獎最佳男主角姚淳耀、台北電影獎最佳女配角姚以緹攜手演出，劇中夫妻的生活受疫情影響，因現實而產生無奈與距離，透過世界麵包冠軍陳永信的月餅憶起兩人過去平凡的快樂與幸福；此外，插畫家筆下的人氣爽爽貓、奧樂雞與馬來貘等角色也以彩蛋形式驚喜現身在單曲封面中。