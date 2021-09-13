傳產攜手金融相挺，台股指數小跌作收！全球新冠肺炎疫情難止，電子產業長短料及終端需求減弱庫存調整雜音不斷，影響到市場信心，連台積電(2330)、聯電(2303)及世界先進(5347)都撐不住，半導體類股軟趴趴，讓今天的電子類股整場都處在大悶鍋裡，加上中秋節連假將至，市場觀望氣氛濃厚，資金轉戰傳產類股及中小型股，東森(2614)、拓凱(4536)、博磊(3581)、強新(5013)、永光(1711)、中華化(1727)、杏輝(1734)、杏國(4192)、茂綸(6227)等以漲停板作收，傳產類股亦有鋼鐵、水泥及百貨類股強出頭，搭配金融類股穩盤，台股指數開低下探後逐漸回穩，並以小跌作收。

終場加權股價指數約17446.31點，下跌28.26點，成交量約2526.95億元，OTC指數為212.28點，下跌2.35點，成交量727.56億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲3.51%，其次是鋼鐵類股及水泥類股，分別上漲2.64%及2.47%，表現較差者為半導體類股、電子零組件類股及其他電子類股，其中半導體類股下跌1.21%，電子零組件類股下跌0.91%，其他電子類股下跌0.8%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股，上漲2.52%，表現最差為半導體類股，下跌2.81%。

就技術面來看，今天台股受到晶圓雙雄股價走弱、電子類股普遍表現不佳影響，盤中一度急跌失守17400點，但傳產類股及金融類股適時接棒，穩住台股多頭信心，終場小跌28.26點，以17446.31點作收；上周台股連續3日下跌、並於下半周指數回測月線支撐後，連續2日上揚，重新回到各期均線之上，今天雖然震盪以小跌作收，但守住所有短期均線，目前月均線扣抵8月中旬低點持續上揚，指數低檔有撐，不過成交量連續3天不到3000億元，市場觀望氣氛濃厚，加上本周三台指期結算及中秋長假將至，預期台股指數空間有限。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美股上周因生產者物價指數創下11年來最大漲幅，市場因通膨升溫引發對QE退場擔憂，行情轉趨震盪，加上市場需求雜音以及中秋連假將屆，短線有可能影響資金進場意願，不過台灣8月出口395.5億美元，金額創單月歷史新高，預估後續仍將持續受惠美歐終端需求成長、半導體及手機零組件拉貨、國際原物料價格支撐傳產外銷，在基本面支撐下，台股仍將維持多頭格局，若遇市場修正，建議可逢低布局業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工、上游原物料及電子零組件，以及相關半導體供應鏈及車用電子概念族群。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前總體經濟及資金面仍趨正向，在資金環境上，Jackson Hole會議對Taper的發言明顯偏鴿派，且雖然美股資金集中在科技龍頭股FANGMAN，但10年債殖利率與美元未如市場擔憂轉強，消弭市場緊張；在疫情變化上，隨著全球疫苗施打率的上升，有助減緩重症及死亡率，促進經濟活動正常化，加上全球政府刺激經濟方式從貨幣政策轉向財政政策，將帶動基本面持續回溫，2022上半年以前景氣無須太過悲觀，預期台股9~10月可望逐月轉佳，拉回仍提供良好的買點。

沈建宏指出，台股基本面持續穩健，科技股第三季法說會展望不差，包括台積電、MTK、聯電、INTEL等重量級大廠法說皆指出，科技業並無激烈供過於求與庫存調整問題，意味供需並無明顯惡化跡象，2021年台股企業預估獲利年增率上修到35~45%，明顯優於年初預估，已有券商預估2022年台股企業獲利年增率至少持平，為台股下檔提供良好支撐。在類股操作上，可著重第三季財報佳、基期不高或法人相對持股較低族群，短線科技股將優於傳產股表現，看好汽車、車電供應鏈、伺服器供應鏈，以及半導體供應鏈。