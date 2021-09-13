高雄33歲馮姓騎士12日深夜肚子餓，騎乘機車外出覓食，卻在路上蛇行引起巡邏員警注意，馮男遭警方攔檢後，竟謊稱自己有「恐慌症」騎車才會左右搖晃，但員警聞到馮男渾身酒味，便立即對他實施酒測，馮男酒測值高達每公升0.72毫克，當場遭逮捕送辦。

高市警苓雅分局民權路派出所員警12日深夜11時許行經苓雅區文橫夜市時，發現一輛機車以誇張的蛇行方式沿路騎乘，且停等紅燈時，騎士更是重心不穩差點連人帶車倒地，綠燈起步後，馮男騎乘的機車仍持續左右搖擺，員警深怕馮男的駕車行為造成其他用路人危險，便示意騎士停車並上前攔查。

員警盤查過程中，詢問馮男是否飲酒，馮男還故作鎮定強調自己並未飲酒，是因為患有恐慌癥，騎車才會左右搖晃，但員警聞到馮男渾身酒氣再次詢問是否酒駕，馮男眼見事跡敗露，才向警方坦承2小時前喝了半瓶高粱酒，警方立即對其實施呼氣酒精測試後，馮男酒測值高達0.72mg／L，隨後警方依公共危險現行犯將其逮捕移送法辦。

馮男遭逮後向警方表示，因為自己在家喝完高粱酒後覺得肚子餓，才會貪圖一時方便想騎車外出買壽司，但壽司店卻沒開張，在回程短短距離400公尺的途中被警方逮個正著，警方給馮男看了當時尾隨其後的荒唐行車記錄器影像，馮男才發覺自己差點釀成大禍。

警方表示，飲酒後會嚴重影響駕駛行車的判斷力及反應力，呼籲民眾飲酒後切勿駕車上路，以保障自己及其他用路人安全，警方也會持續加強取締，嚴正執法。

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