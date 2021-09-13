雲林縣沿海4鄉道年久失修，縣政府編列3500萬元改善。（張朝欣攝）

雲林縣鄉道雲128線、雲131之3線、雲136線、雲166線，為四湖鄉與台西鄉主要對外聯絡與務農道路，因年久失修嚴重影響行車安全，雲林縣政府爭取3500萬元經費，進行擇要道路改善工程，完工後將讓沿海地區生活圈道路及交通路網更臻完善。

雲林縣長張麗善13日會勘鄉道行程首站前往四湖鄉施湖村，村內道路破損嚴重且龜裂，對用路人形成安全威脅，她接獲鄉長蘇國瓏、村長吳仁欽反映後，立刻責成縣工務處籌措經費，針對施湖村道路改善約1270公尺，維護鄉親用路安全。

隨後一行人轉往雲128鄉道會勘，張麗善表示，鄉道雲128線、雲131之3線、雲136線、雲166線，因年久失修劣化嚴重，道路坑洞修補密集，加上逐年提升的交通量、大型車輛長期壓輾，造成鋪面結構壞損及平整度下降，嚴重影響行車安全。

張麗善說，感謝雲林縣議會副議長蘇俊豪等地方人士積極奔走，以及立委林俊憲在中央協助爭取，加上縣府自籌配合款560萬，總計經費3500萬元，工務處已完成規畫設計，除將人工蓋下地、路基養護外，路面品質也會嚴格要求。

蘇俊豪說明，雲128鄉道等道路自宋楚瑜當省長迄今約30年未曾整修，路面破損不堪，下雨時常積水，由於整修經費龐大，眾人四處爭取都沒著落，此次特別感謝林俊憲立委協助向交通部爭取經費，以及張縣長協助籌措配合款。

蘇國瓏指出，施湖村下湖部落道路也已2、30年未重新鋪設，台電施作地下管線後，雖有局部重新鋪設，但東補西補、高低落差大，村民出入常會跌倒，此次張縣長到施湖村會勘，當場允諾補助經費改善，居民都非常開心。