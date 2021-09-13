紅色轎車在台7乙高速逆向超車。（截自《暗巨像》在YouTube影片）

超車的紅車疑自撞停在護欄旁閃雙黃燈。（截自《暗巨像》在YouTube）

台七乙線蜿蜒彎道多，被視為新北市山路三大聖地之一，不少車友都會到此跑山競技，夜晚甚至有不少改裝屁孩飆車，也常傳出交通意外。11日晚上，一名駕駛行經台七乙線12公里附近時，突然一輛紅色轎車飛速逆向超車，結果幾分鐘後，就發現紅車閃著雙黃燈停在路邊，疑似自撞山壁，被超車的駕駛還好心詢問「需要幫忙嗎？」。影片曝光，眾網友一至認為結局太療癒，更說「需要幫忙嗎？」這句話「攻擊性不大但侮辱性極強。

網友《暗巨像》在YouTube分享「台七乙 飆仔現世報 車禍」影片，內容是行車紀錄影像，該車11日晚間10點多行經台七乙線12公里附近，突然傳來引擎爆裂聲，一輛紅色轎車飛速從左側刷過、跨越槽化線到對向車道逆向超車。

結果隔沒多久卻看到紅車靠在護欄旁，一直閃著雙黃燈，疑似自撞，車主下車在路邊使用手機求援。被超車的駕駛好心詢問：「需要幫忙嗎？」，對方回說不用。

眾多網友看完影片紛紛回應：「是喜劇」、「舒服」、「需要幫忙嗎？這句話攻擊性不大但侮辱性極強」、「就開心而已，沒有第二句話…」、「一整個舒壓」、「看到原PO的大燈都高潮了」、「搖下車窗，大笑三聲」、「真療癒」、「你應該先笑幾聲給他聽 之後再說 需要幫忙嗎 一定會笑死」。