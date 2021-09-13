羅志祥去年4月被大陸網紅周揚青毀滅式分手，扯出他和旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）有長期不正當男女關係，儘管愷樂當時立刻道歉，仍無法平息外界怒火，從此消失在演藝圈，如今卻有眼尖網友發現，愷樂疑似在IG上動作頻頻，引起瘋猜他是否要復出。

一名網友在論壇《Dcard》發文，提到她日前在看李國毅老婆橘子的IG時，看到愷樂的帳號連按了好幾篇貼文的愛心，「竟⋯竟然是愷樂，看到的當下還確認了很多次！原來她還有在用這隻（支）帳號啊... 那是不是代表傳訊息給她，她也會看到呢」。

原PO也強調自己對愷樂不會感到反感，反而很想念對方，由於愷樂已經很久沒發文，因此原PO猜測很可能是要復出了，貼文一出，立刻引發熱議，有些人認為愷樂只是按個讚，不懂滑社群平台和復出有什麼關係，「人家不能看Instagram嗎⋯按愛心跟復出哪有關係」。

然而也有不少人附和原PO，「我都覺得她應該可以復出，都消失一年半了」、「羅志祥可以復出，愷樂沒什麼不行的」、「就算她復出我也不會覺得怎樣，一堆比她嚴重的都照樣演戲出通告，她為什麼不能復出」，事實上在事件發生過後，愷樂就人間蒸發，只有在小鬼（黃鴻升）逝世時曾發聲。