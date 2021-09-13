市長盧秀燕強調，針對自購疫苗計畫，市府有兩大考量，要市府花錢幫中央買疫苗嗎？（陳世宗攝）

台中市有上百萬市民連第一劑疫苗都還沒打，市議會國民黨、超黨派等日前提案，要求市府編列預算採購疫苗，市議會13日三讀通過議員提案，由市府編列預算自購疫苗。市長盧秀燕說，要市府花錢幫中央買疫苗嗎？衛生局長曾梓展說，市府自購疫苗恐窒礙難行，將行文向議會說明。

藍營市議員李麗華等提案說，目前全國疫苗仍處於不足狀態，連第一劑尚無著落，讓市民天天活在恐懼害怕生活中，台中市議會超過半數議員聯合提案，建請市府為台中市民自購疫苗，呼籲購足國際認證的疫苗，符合市民的期待保障台中市民生命安全。

綠營市議員黃守達說，根據指揮中心排定期程，18歲以上的國民最早於9月15日都可接種到AZ疫苗。現階段根本沒有國民黨議員所提第一劑疫苗不足問題。台中市18歲以上第一劑疫苗覆蓋率已達57％，國民黨為炒作疫苗議題，提案由由市府編列4.5億元自購疫苗，實為浪費公帑。

盧秀燕說，市府自購疫苗計畫有兩大考量，第一，現在國際疫苗供給量難以追蹤要買得到，買不到也沒用；第二，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾宣布，地方政府自購疫苗進到台灣，仍然由中央統一分配，市民是否支持市府自購疫苗交由中央分配出去各地，也是市府考量的因素之一，須先確定市府自購疫苗是否能用在市民身上，還是市府編列上億預算，結果全數疫苗交由中央統籌分配？

民進黨團總召李天生、張耀中等，紛紛促請市府盡速辦理，市議員何敏誠強調，請市府盡速追加預算，並限市府年度內執行完成。

衛生局長曾梓展說，台中第一劑疫苗覆蓋率達48.4％，18歲以上覆蓋率達57.73％。280多萬市民約135萬多人施打第一劑疫苗，還有上百萬市民還沒打第一劑疫苗，市府無法像民間企業飛到國外盯貨催貨，現階段市府自購疫苗給台中市民施打恐怕窒礙難行。議長張清照雖宣布通過議員提案，市府將行文向議會說明。