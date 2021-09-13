美國911事件20周年，被問及中方如何看待當前國際反恐形勢，大陸國務委員兼外交部長王毅表示，反恐需要一以貫之，搞選擇性反恐終將自食其果。

王毅在金邊與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談後共同會見記者。

媒體問及911事件20周年，王毅表示，恐怖主義是人類公敵，不分國界和種族，也沒有好壞之分，無論以何種形式出現，無論何時何地，都必須予以堅決打擊。

他又指，20年來的實踐證明，反恐需要一以貫之，需要標本兼治，需要國際社會攜手努力，搞選擇性反恐終將自食其果，奉行雙重標準不符合國際公理，與特定的民族、宗教掛鉤只會助長歧視和偏見。

王毅強調，環顧當今世界，恐怖主義禍患未除，新冠肺炎疫情仍在肆虐，氣候變化對環境的威脅日益緊迫，毒品走私犯罪等在各國不斷蔓延，面臨的是越來越多的全球性挑戰，亟需開展全球性應對。

他說，在最需要各國團結合作之時，鼓吹分裂是開歷史倒車，挑動對抗違背時代潮流，炒作「新冷戰」必將掉進「老窠臼」。正確的選擇是，世界各國攜起手來，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，共同踐行真正的多邊主義。

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