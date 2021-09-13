洋基史坦頓擊出全壘打，停在二壘向大都會林鐸叫囂。（路透）

大都會林鐸單場三響炮，助隊擊敗洋基。（路透）

紐約洋基、大都會13日繼續進行地鐵大戰，兩隊球員前一場為了悼念911恐攻，暫時表現出團結一心的模樣，今日的比賽卻差點打起來。起因是洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出全壘打，跑壘經過林鐸(Francisco Lindor)身邊時引發口角。兩邊比分的拉鋸也相當激烈，終場大都會以8-7險勝扳回一城。

Giancarlo Stanton hits a home run to tie the game and has some words for Francisco Lindor as he rounds the bases so benches clear pic.twitter.com/l4eAdOI3f8 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 13 2021

這次兩軍的衝突不完全是垃圾話，而與比賽過程有關。洋基首局就由「怪力男」史坦頓的二壘打攻下第1分，大都會林鐸2局下擊出3分彈。洋基托瑞斯(Gleyber Torres)6局上轟出兩分彈，林鐸又在6局下轟出陽春炮（單場雙響炮），大都會領先2分。

7局上，洋基史坦頓轟出兩分彈將比數追平到7比7，跑過林鐸（游擊手）身邊時兩人就吵起來了。林鐸似乎很不服氣，他認為洋基球員在休息室用口哨打暗號（洋基前一場敲了4轟獲勝）。史坦頓先對林鐸叫囂，林鐸則是比出吹口哨的動作來嘲笑史坦頓，洋基球員在休息室看到這一幕之後就衝出來了。

根據大都會畢拉(Jonathan Villar)的觀察，洋基前一戰看出了大都會投手華克(Taijuan Walker)的破綻，因此在休息室以口哨傳遞給打者，讓林鐸與一些隊友忿忿不平。這次兩邊發作完之後，憤怒的林鐸居然在第8局又轟出1發陽春炮（單場三響炮），終於以8-7獲勝，他未免太厲害了。

另一方面，洋基外野手賈吉(Aaron Judge)在第3局忽然覺得頭暈目眩，被迫提前退場，他目前有32轟、79打點、0.293打擊率。