前任一直是不少情侶之間相處的禁忌話題，不過印尼卻有一名新郎在婚禮上直接擁吻前女友，突如其來的失控行徑讓現場賓客全部傻眼，一時之間還無法將新郎從女子身上拉開，影片曝光掀起軒然大波。

印尼南蘇拉威西省（Sulawesi）一名新郎，日前在婚禮上偶遇前女友，影片中可見，當時身上穿著綠色傳統服飾的新郎，朝著一名手持麥克風唱歌的女子快步走過去，緊接著趁對方毫無防備之際，一把將女子擁入懷中，並且重重的吻上去。

原PO表示，新郎對前女友一直念念不忘，「就算是在他的婚禮上，當他看到前女友時，滿腔愛意依舊無法控制…」面對新郎突如其來的舉動，現場賓客全部傻眼，甚至忍不住驚聲尖叫。

過程中女子雖然用盡全力想將新郎推開，但對方仍緊抱不放，甚至吻到雙腳發軟、跌坐在地，最後賓客費了九牛二虎之力才將新郎從女子身上拉開。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「這應該會當場立刻離婚」、「這男的太不尊重妻子和現場家人了」、「幫新娘子哭哭」；不過也有人出言緩頰「說不定他跟前女友才是真愛」。