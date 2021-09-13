交通部觀光局將2021年定為自行車旅遊年，馬祖國家風景區管理處從9月18日起至11月30日陸續推出一系列精采活動。馬管處長方正光表示，今年將藍眼淚結合2021馬祖好卡蹓-自行車旅遊年主題，內容涵蓋自行車騎遊、舞台藝文、美食品嚐、打卡好康、戰地風光與藍眼淚探訪等在地元素，串連成一場豐富的馬祖觀光嘉年華盛會。

馬祖擁有獨一無二的藍眼淚自然奇景、豐富的戰地風情與令人驚艷的燕鷗生態等觀光資源，今年透過自行車旅遊的推廣，引領遊客騎乘自行車，用最輕鬆慢遊的速度感受馬祖之美。

「2021馬祖好卡蹓－跳島自行車慢遊活動啟動」預計於9月18日上午10點在南竿遊客中心前正式啟動，當天將號召具備挑戰型自行車騎乘能力的朋友，參與騎乘南竿遊客中心至媽祖巨神像來回路線，以及另外安排休閒組路線，同時為9月18日至11月30日所進行的「跳島自行車慢遊」期間性活動揭開序幕，參加活動的騎士除可帶回袖套、運動品牌束口袋等紀念好禮，還可參加摸彩活動抽iphone手機等好禮。

活動設有金牌勇士獎、銀牌勇士獎、銅牌勇士獎的四鄉五島10處指定景點打卡任務，將廣邀車友，活動期間完成對應的任務即可獲得對應的好禮獎項。

沒有自備自行車的旅客，也可親至3處遊客中心（南竿、北竿、莒光）辦理借用手續借車囉，每日上午9時至下午4時30分可借用、歸還；此外，活動特別聯名Card蹓馬祖電子會員卡，集結馬祖四鄉五島吃、喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康，下載Perkd App即可搜尋《Card蹓馬祖數位卡》享有超過25間特約店家提供的優惠方案！