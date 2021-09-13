時碩工業(4566)8月營收維持強勁表現，為史上單月第三高，公司持續發展多元利基市場，自行車、車用及航太貢獻回溫，目前營運朝正向持續發展，法人估計第3季營收有機會挑戰今年第1季歷史新高，今年營收有望創史上新高。

歷經去年疫情影響，時碩去年下半年營收逐步回溫，今年更呈現一個強勁的走勢，8月營收逼近4億元，年增34.8％，前8月營收29.33億元，年增35％，若對比2019年前8月，增幅15％，今年累計營收已經超越疫情前的水準，若非原物料、匯率、貨運等因素影響獲利，今年單季的營業利益並不輸給2019年時候的單季水準。

時碩瞄準高端利基市場，包括航太、汽車、醫療及自行車等，其中，工業類的自行車從去年疫情後爆發性成長，今年8月貢獻持續增加，可從巨大、美利達、愛地雅等整車廠，雖然飽受缺料、缺櫃及基期已高等因素，營收還是逆勢成長，短期沒看淡的因素，而時碩電動自行車零件能見度也已到明年。

2020年是航空產業停滯的一年，國際航空公司許多家倒閉，也暫停新飛購買，但隨著疫苗問世，航空產業有谷底回升的情況。像波音737Max月產量希望到2022年上半年由今年第2季10到15架翻倍增加，到2022年下半年提高到每月40架，2023年產量接近到疫情前水準。時碩旗下天陽航太去年已經爭取到多項新機型的關鍵零組件開發商機，航太部分已經開始拉貨，雖然占整體營收比重仍低，但貢獻將慢慢顯現。

時碩2019年營收38.26億元，2020年降至35.15億元，今年前8月營收已經達到2019年76％，若後續5個月可維持月平均3.5億元營收，全年可望朝45億元以上邁進，突破2019年的高點，創下史上新高。