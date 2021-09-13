飲食要低鹽不要太鹹，是現代人都有的健康觀念。不過一口就吃出鹹味的食物還能減量或避開，可怕的是吃起來不鹹、甚至是被當成點心的甜食，竟然也含鈉量爆表，往往讓人誤入高鈉陷阱而不自知。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻醫師點名三餐和點心中「隱藏版」NG地雷。

→早餐地雷：白吐司、蔬果汁、麥片、玉米片、鐵板麵。

→正餐地雷：白麵條、涼麵、火鍋湯、關東煮、拌醬。

→點心地雷：果凍、運動飲料、夾心餅乾、洋芋片。

高銘鴻醫師特別提到，長期高鈉飲食會引發的健康風險，除了損害腎臟及心血管之外，也易造成高血壓、中風。另外，高鈉也會使得更年期女性髖骨密度加速流失，其他如刺激胃部發炎、引發水腫，並提高失智風險。

●不鹹不代表低鈉

如果只是以口感評估是否高鹽，常會誤踩NG地雷。衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，但以看似清淡的吐司來說，兩片白吐司可能就超過500毫克的鈉含量，若是再塗上醬料、加上火腿等配料，含鈉量可能就已破表。

看似清淡的吐司加上各種塗醬，可能一日的鈉攝取量就已破表。（示意圖／Shutterstock)

常見的家常麵條也要注意，每百公克（約1人份）就有近900毫克的鈉；早餐麥片和午茶充飢的蘇打餅乾，每百公克的鈉含量也都在200-300毫克左右。

此外，甜的蔬果汁、果凍的鈉含量也不容小覷。如果仔細觀看營養標示，許多標榜低熱量的果凍，竟含有約200毫克的鈉。而蔬果汁為了增加風味，一瓶鈉含量可能來到160毫克。

高銘鴻醫師提醒，除了吃入嘴裡的鹹味之外，更要記住「吃起來不鹹，也可能高鹽」。養成檢視營養標示的習慣，才是避免誤入高鈉陷阱的絕對關鍵。