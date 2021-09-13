大陸流量女星楊冪擁有精緻臉蛋和火辣身材，加上生動的演技走紅演藝圈。12日歡慶35歲生日的她，今（13日）工作室也上傳一系列她下班路上的照片，纖細體態和美腿令網友看得目不轉睛。

楊冪昨和10幾位朋友一起度過35歲生日，同時收到眾多粉絲的隔空祝福，她在微博感恩地發文：「謝謝大家，快樂的一天。」所屬工作室今再PO楊冪昨晚慶生完下班的隨拍照，畫面中，楊冪頂著一頭烏黑亮麗的長捲髮，雖然戴著黑色口罩，一雙炯炯有神的大眼直盯鏡頭，把網友電昏了，身穿水藍色印花寬鬆襯衫，搭配米色系同圖案的激短褲，即便沒有穿高跟鞋修飾，美腿依舊雪白、纖瘦又筆直，好身材絲毫聯想不到她已是孩子的媽。

楊冪昨歡慶35歲生日。（圖／微博@嘉行楊冪工作室）

楊冪昨晚下班的模樣被拍下，長腿相當吸睛。（圖／微博@嘉行楊冪工作室）

果不其然，網友的反應超熱烈，短短不到半天就吸引1.8萬個讚、上千則留言，「一大早就美暈我？」、「隨便一搭就那麼好看」、「好漂亮的冪冪」，值得注意的是，楊冪這次拍照的地方竟然站在粉絲卡點處，讓粉絲感到驚喜又貼心，希望她未來能常常現身卡點的地方。

楊冪因擁有宛如漫畫般的美腿，被封為「腿精」，曾分享保養腿部的秘訣，飯後會站立至少半小時，每天睡前會做空中剪刀腳、伸展小腿和跪趴式提臀等運動，同時搭配飲食控制，才能長久維持瘦瘦的體態。