大法官「釋字第807號」解釋，宣告《勞基法》第49條第1項女性夜間保護條款違憲、失效，勞團、法學學者今與行政部門在公聽會，勞動部常務次長陳明仁允諾，為因應司法院釋字第807號解釋，勞動部將盤點夜間工作相關法律與法規命令，預計將於3個月內提出後續修法規劃。

大法官於上月作成「釋字第807號」解釋，針對勞基法第49條第一項規定：「雇主不得使女工於午後10時至翌晨6時之時間內工作。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，且符合下列各款規定者，不在此限：一、提供必要之安全衛生設施。二、無大眾運輸工具可資運用時，提供交通工具或安排女工宿舍。」宣告違反憲法第7條保障性別平等意旨，並於解釋公布之日起立即失效。

由於此釋憲案對於勞基法夜間工作的規定，及工會同意權的落實留下不小的解釋空間，引發勞團呼籲勞動部應針對不分性別的勞工都能有夜間工作保護、保留工會同意權、輪班規範入法等啟動修法。

對此，民進黨立委洪申翰今邀集學者、勞團、勞動部官員召開「釋字第807號對夜間工作、工會同意權後續影響與對策」公聽會。

洪申翰表示，在大法官做出解釋後，當前《勞基法》、《職業安全衛生法》如何適用夜間工作者，法規上是否充足，更重要的是，未來如何強化《勞基法》第49條母性保護規範？乃至於工會同意權如何積極發揮提升個別勞動權益保護的作用，這都有待行政部門修法補強。

勞動部次長陳明仁表示，《勞基法》第49條第3項規定仍屬有效，因此女性工作者因健康或其他正當理由不能於夜間工作者，雇主仍不得強制其工作。至於工會部分仍可依《團體協約法》，與事業單位就夜間出勤時之勞動條件及相關福利事項之提升，協商議定。

由於現行《勞基法》對於法夜間工作者的規定已出現缺口，因此，勞動部同意，為了保障夜間工作勞工的健康安全，相關主管機關必須要了解目前勞工夜間工作情況，才能提出更有效保護措施。勞動部應對目前勞工夜間工作的樣態、人數、產業別進行了解，並於一個月內做成報告。

與會的台灣勞工陣線祕書長孫友聯、綠委林宜瑾、范雲則主張，雇主對於勞動條件具獨斷決定權，因此實有必要強化勞僱協商及共同決定的程序，避免例外工時的浮濫運用。因此，勞動部應藉新勞動三法上路十週年之際，提出補強勞資協商必要措施，以確保勞工的勞動條件及職業安全健康保障。

勞動部允諾，為因應司法院釋字第807號解釋，勞動部將盤點夜間工作相關法律與法規命令、函釋，尤其對工會集體權的確保及夜間工作不分性別權利保護，預計將於3個月內提出後續修法規劃。此外，對於保障妊娠、哺乳期間的婦女拒絕夜間工作之權利，勞動部也同意於1個月內提出保護措施。