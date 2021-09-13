大陸福建省今（13日）通報，昨（12日）新增22例本土病例，另有2例境外輸入無症狀感染者，由台灣及英國輸入。（中新社）

福建疫情燒，大陸官方通報12日本土新增確診22例均在福建。其中，莆田市15例、泉州市6例、廈門市1例。大陸國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。

大陸國家衛健委派出的赴福建工作組專家表示，楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點，至於最早發現病例的小學和鎮內某鞋廠，都是人員密集場所，而疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多。

專家們研判，只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在大陸國慶長假前得到控制。

此次疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多，目前在已通報的64例病例中有19例年齡為3到12歲，這部分兒童未注射新冠疫苗，存在病情更容易較為嚴重的風險。

據健康時報12日報導，此輪疫情最先是在莆田市按規程落實「適時抽檢」工作中，對仙遊縣楓亭鎮鋪頭小學在校學生進行新冠病毒核酸檢測時發現的。

經專家研判，鋪頭小學1名學生家長林某某疑似為本次疫情源頭，即新加坡入境人員導致的傳染鏈。此次疫情已形成了鋪頭小學和協勝鞋廠為中心的兩條傳播鏈。

南開大學教授黃森忠教披露了他的團隊對此輪疫情的研判，初步判斷此輪疫情在理想情況下最終感染人數會在100-300人之間，屬於中等規模，或將在四個星期內，即至十月初得到控制。

黃森忠指出，目前，可能的外溢情況尚不明，根據流行病學規律及國內的抗疫經驗，可能外溢的 「暴雷」期應該在9月19日前出現，若出現外溢，本地及關聯病例的總規模，應該能控制在500例以內。