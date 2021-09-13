基隆市詹姓男子疑似接種AZ疫苗後，出現嚴重不良反應，送醫住院治療，導致家庭經濟受影響，基隆市議會副議長林沛祥與基隆扶輪社今天上午一同前往詹家慰問，致贈三萬元獎助學金。

詹男與妻子在七堵區某市場販賣豬肉， 7月19日接種疫苗，一周後出現手、腳麻症狀，7月29日前往基隆三總醫院就醫，半夜10點多轉往內湖三總醫院。7月30日進行血漿置換後，詹男因無法自主呼吸，進入加護病房，裝上葉克膜長達8至9天，院方更一度發出病危通知，所幸於8月9日移除葉克膜，逐漸好轉，目前在普通病房，意識清楚。

基隆市議會副議長林沛祥得知此消息後，第一時間前往詹男家中慰問並致贈慰問金，經了解詹男因配合醫生進行各項檢測，衍生龐大醫藥費，家中還有2名孩子和3名長輩要扶養，陷入經濟困境，立即聯絡基隆扶輪社一同關懷。

林沛祥今天上午偕同基隆扶輪社長陳峙霖、社區服務主委邱禮儀與基隆市議員韓世昱，再次前往詹男家中致贈三萬元獎助學金，資助詹家2位孩子這學期學費。同時因正逢中秋節，林沛祥也致贈月餅，期盼詹男能早日康復，回家與家人團圓。

林沛祥說，具高強度傳染力的Delta病毒已入侵社區，使全台再度進入緊急狀態，政府應盡快提出有效因應政策，並加緊採購疫苗讓民眾施打，否則下星期，全國在中秋節及大學開學日的高度移動下，很可能再次讓社會繼續壟罩在病毒的恐慌與陰影裡，呼籲衛福部、經濟部與教育部等相關單位，盡快擬定對策，別讓中小企業、服務業與辛苦的攤商、店家的生計影響持續擴大。