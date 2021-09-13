武陵農場內原有一尊暗紅色彌勒佛，最近重新換成金裝，展現有容乃大笑口彌勒佛像。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場內原有一尊暗紅色彌勒佛，外傳紅色帶火，不利於山林，場方最近重新換成金裝，展現有容乃大笑口彌勒佛像，希望帶給遊客愉悅氣息，感受學習彌勒佛的精神。有遊客納悶說，「到武陵農場旅遊數10次，從不知有彌勒佛。」武陵農場指出，彌勒佛像是1973年完工，基座由前行政院長張群所題對聯「大肚能容，容天下難容之事；開顏常笑，笑世間可笑之人」。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場內的彌勒佛座落於萬壽橋右側小徑內，依山壁矗立，原來是暗紅身軀與雪白牙齒的笑口彌勒佛像，10日重新換成金裝，更能展現有容乃大笑口彌勒佛像。

民眾好奇彌勒佛為何原來是暗紅色？胡發韜表示，該彌勒佛早年就是暗紅色，因為有人說紅色帶火，不利於山林，也有人將其與梨山武陵區域近年火災發生相互連接性，希望塗成金色，盼能「金生水，水帶財」，繁榮梨山武陵區域，讓地方昌隆、人員平安、物產豐隆、旅遊復甦以及觀光興隆。

有民眾驚訝表示，自己到武陵農場10多次了，竟不知有一尊彌勒佛。胡發韜說，彌勒佛是佛教形象大使，代表寬容和智慧、幽默、快樂的精神，希望帶給每位遊客愉悅氣息，感受學習彌勒佛的精神，寓教於樂，啟迪人們的心靈。

武陵農場指出，彌勒佛像是1973年年2月10日完工，基座由前行政院長張群所題石刻對聯為「大肚能容，容天下難容之事；開顏常笑，笑世間可笑之人」。張群曾是蔣介石年輕時軍校同學，在大陸時期任行政院院長，來台後擔任總統府秘書長達18年之久，據說他也是唯一敢和蔣介石在飯桌上講笑話的人。