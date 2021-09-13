新竹縣配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康方案，從10月8日至12月31日只要到新竹縣合作的旅館飯店住宿，使用紙本振興券1000元以上，每間房價現折600元，還加碼贈送600元購物券，讓遊客可在新竹縣的商圈、店家及遊樂園消費。

新竹縣旅宿業者是加入新竹市商業同業公會，縣長楊文科13日率隊到台南市，與台南市長黃偉哲見證台南市與新竹市旅行商業同業公會共同簽署安心旅遊互惠MOU。

兩地旅行社推出的優惠行程方案，即日起正式啟動到年底，楊文科在簽署儀式上宣布，新竹縣配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康方案。台南市長黃偉哲期待這次安心國旅跨縣市合作，可以點燃國旅熱潮。

楊文科表示，新竹縣與台南市合作簽署安心國旅團遊互惠MOU，以國旅安心旅遊為核心，加入雙方城市戶外休閒、親水遊憩及農業地方創生等創新行程，並納入安心餐廳、旅宿及遊樂園等景點，推出相關旅遊產品優惠方案，鼓勵雙方縣市民互相前去遊玩。

楊文科說，新竹縣也端出好禮要送給團體旅客，歡迎參加旅行社所推出的新竹縣遊程，縣府加碼提供限量特色伴手禮及500份DIY體驗活動，伴手禮有新竹良品精選組合，充滿竹縣濃濃人情味的DIY體驗活動，如農事體驗、柿染、磨擂茶、仙草製作、客家美食紅粄製作、茗茶等，類型相當多元。

國旅方案台南市除贈送好吃有趣的文創古蹟零食搭配可愛的魚頭君口罩作為伴手禮外，更加碼贈送團體旅客500張如四草綠隧、台江線、安平海、尖山埤江南度假村、烏山頭水庫等台南市觀光遊船票券。