新北幼兒園群聚案目前累積30人確診，外界關注埃及爸及台大麻醉護理師的病毒序列，醫療應變組副組長羅一鈞表示，有努力針對兩人的病毒做序列，但病毒量太低，因此無法做出結果。另外，裝修工人的完整序列將於明日對外公布。

羅一鈞今於疫情記者會指出，案16164大樓其中一位住戶，定序結果是Delta變異株，另有針對兩名個案，即幼兒的埃及籍家長（案16160），以及台大麻醉護理師（案16158）強制作定序，但一個Ct值37.9，一個為38.5，病毒量太低無法有基因定序出來，裝修工人（案16168）的完整序列明天中午前會有比對結果。

另有新增5個抗體檢驗結果，分別是案16161幼兒園小朋友的家長，抗體檢驗為陰性，大樓有關的案16163、案16164為同住著家人，也都接種過疫苗，也都有驗出S抗體。

裝修工夫婦（案16168、案16171）部分，裝修工人抗體檢驗出弱陽性，和他9月1日發病歷程當中陰轉陽的情形是吻合的，太太則為抗體陰性，和9月6日發病情況也是相符合。

羅一鈞說，太太除了8月初和9月8日有進到社區外，根據電子足跡顯示，8月23日和8月26日也有到社區大樓，不過羅一鈞也強調，但是回憶會有偏差，希望大家不要太苛責個案本身。

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