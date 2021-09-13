【愛傳媒藺奕專欄】妻帶岳父要回新竹進行告別式的最後準備，走之前我親她，她主動湊上臉，還有要求、希望佔領，我欣然再次「親點」，那是我唯一的專屬特區。

於是剩下一個人的颱風天，晨澡的一個噴嚏，震碎了今年夏天，此刻，雨脈持續朝盆地來，卻沒有風。

妻儲備好的乾糧和鮮食、熟食和蔬果，顯然是根據颱風動態預測之下的某種精心策劃，並將停水、停電的變數都納入了，你看見一個女人對你的瞭解、額外而不扼要的思慮，她熟稔愛情的掌故。

結果一打開冰箱，你會錯覺裡面的食物都很踴躍，你的眼球就像一顆界外高飛球，一眼快速掃描，看誰伸手出來接。

動態回顧跳出過去，那裡有和丈母娘一起歡渡的光影證據，我們曾在秋天月圓的夜晚談天喝酒，雨水寬厚的九月，候鳥就此解散了，我也再沒有機會緊握那雙溫暖的手。

作者為文學奬得主

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