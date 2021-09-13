【愛傳媒左化鵬專欄】有一首樂曲，老夫百聽不厭，至少聽了千百遍，那就是垃圾車播放的世界名曲《少女的祈禱》。每當日落黃昏，老夫總是不自覺的豎起了雙耳，一聽到遠遠傳來這首樂曲，內人就會催促老夫，趕緊去倒垃圾。

不知何時，倒垃圾成了老夫紆尊降貴的苦差，久而久之習慣成自然，老夫反而樂在其中。老夫喜歡利用短短的倒垃圾時間，觀察鄰居們的動向，他們白天在家蟄伏了一整天，此時，像地鼠鑽出了地洞，有志一同，一起出來倒垃圾。

有的趿著拖鞋，衣衫不整，有的衣冠楚楚，出門如見大賓，有的是粗頭亂髮的家庭主婦，有的是十指塗上蔻丹的職業女郎，有的是包著頭巾的印尼女傭，形形色色，不一而足，若是有些獨居老人，多日不見，老夫也會關心的打探他們的下落。

倒垃圾的街坊鄰居們，有些人手中提著大包小包的垃圾，有些人只是拎著一小袋魚皮蝦殼、殘羹剩肴，有些人兩手空空，純粹是來湊熱鬧。

以前大家見面，都是相互問好，最近這一段時間，老夫常會藉機和他們攀談，問他們有沒有打過疫苗，不問還好，一問之下，聽到的大多是罵聲不絕。

他們都是被《少女的祈禱》召喚而來，這一首樂曲，是波蘭女作曲家芭達捷夫絲卡1856年發表的傳世名作，結構單純，曲調歡快輕盈，充分表達了一名少女的情懷，她譜寫這首鋼琴小品，才18歲，正是花樣年華，不料，天不假年，24歲就因肺炎離開人世。

一個多世紀後，台灣有位小女生，在家練習彈這首名曲，正巧被剛下班的父親聽到。她的父親是，時任台灣省政府衛生處處長許子秋，當時，省府為全省各地購買了許多垃圾車，他決定將《少女的祈禱》當作垃圾車的配樂。

許子秋一生致力於台灣的公共衛生政策，獻替良多，後來，他也當過行政院衛生署長，1988年因肝病去世，享年68歲。當年，他拍板定案，讓《少女的祈禱》當垃圾車的配樂，至今這首樂曲，仍響徹台灣的大街小巷，人人耳熟能詳。

作者為資深媒體人

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