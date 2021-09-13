台北市議員潘懷宗遭控違反貪汙治罪條例，利用職務上機會詐取財物，檢起訴潘、辦公室主任陳玉臺。士林地院首次開庭，潘懷宗自曝罹患攝護腺癌且已擴散，現已接受賀爾蒙治療，俗稱「化學去勢」，未來還要每天接受放射線治療，但他只要能站起來，都會全力配合法院庭期。

潘懷宗表示，自從得知攝護腺癌第3期末期接近第4期，癌細胞已經擴散，9月6日起接受藥物治療，希望讓腫瘤變小，如果能順利的話，10月將開始接受放射線治療，每天都要進出醫院，且持續6到8周，他擔心體力無法出庭。潘稱「只要能站得起來，他都會全力配合，只是先講」。法官則稱，會先詢問辯護人時間。

法官針對檢察官以200萬交保，自今年2月8日起限制出境8月，詢問雙方意見，檢察官、被告以及辯護人均表示沒有意見。

60歲潘懷宗被控利用人頭詐領公費助理薪資，11年下來共詐取333萬，偵查中潘坦成將聘僱助理，全部交給辦公室主任，至於辦公室開銷，包括紅白帖、租金等費用，也都是交給陳處理，但他真心悔過，主動交回犯罪所得333萬，另外陳也繳回333萬，希望法院能從寬給予緩刑，檢察官起訴時建請法院減輕其刑。