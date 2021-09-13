黃珊珊爆中央刪北市居隔資料 莊人祥：可能有誤解 15:102021/09/13 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃珊珊在昨(12)日爆，中央刪除北市上傳的居家隔離紀錄，莊人祥表示，可能是中間有誤解。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊在昨(12)日爆，中央認為北市匡列太寬，甚至刪除北市上傳的居家隔離紀錄，外界質疑究竟匡列標準是中央訂定還是授權地方訂定？匡列太寬是否真的會被刪除？ 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，匡列部分，10日區管中心和地方衛生局討論，因為在文山區有位個案的接觸者有60人，當時衛生局同意改列自我健康監測，並未刪除居隔紀錄，之後又把這60位列為居家隔離，也未再做其他修正，可能是中間有誤解。 中央僅對新北染疫A棟住戶施打疫苗 議員批：對比屏東待遇不同 幼兒園群聚案 國民黨發言人曝侯友宜再次展現「一貫風格」 #黃珊珊 #匡列 #北市 #刪除 #居隔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒園群聚案傳給桃園夫妻 鄭文燦：丈夫二採陰卻轉陽 務必多次採檢 10:162021/09/13 生活 台中市議員提案自購疫苗獲議會三讀通過 衛生局：現階段窒礙難行 13:402021/09/13 生活 逼「放火」拍裸照賠錢 網紅青青前男友罪責全推友人 11:292021/09/13 社會 追幼兒園傳染源已沒意義 前台大醫揭2可能：Delta已在社區潛伏 08:582021/09/13 生活 中央質疑匡列太寬 北市遭刪居隔紀錄 04:102021/09/13 焦點要聞 嘉義市加發2000元現金 擬用投開票所模式發放 12:232021/09/13 生活 黃國昌要求趙少康辭媒體職位 羅智強看完理由：真是快被笑死 09:422021/09/13 政治 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件 （五之25） 07:002021/09/13 兩岸史話 史話》正史缺漏，口述分歧──斯卡羅史觀爭議（一） 00:002021/09/13 兩岸史話 陳念初》蔣公與瓊瑤文本多義 保留中正紀念堂吧 09:052021/09/13 政治 吳宗憲颱風天嫁女兒 和朱立倫結親家 04:102021/09/13 政治要聞 生活熱門新聞 AZ、BNT及高端最新一輪怎麼打 1圖秒懂接種資格和時間 - 生活 苦等不到第二劑莫德納 他怒「可悲政策」 網揭疫苗消失原因 - 生活 幸運兒變孤兒 第一劑莫德納可混打BNT？陳時中回應了 - 生活 搭飛機時千萬別做這些事 空姐揭最討厭行為：別再戳了 - 生活 氣象質男閃辭 播完颱風天 要去英國念書了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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