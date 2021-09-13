台北市副市長黃珊珊在昨(12)日爆，中央認為北市匡列太寬，甚至刪除北市上傳的居家隔離紀錄，外界質疑究竟匡列標準是中央訂定還是授權地方訂定？匡列太寬是否真的會被刪除？

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，匡列部分，10日區管中心和地方衛生局討論，因為在文山區有位個案的接觸者有60人，當時衛生局同意改列自我健康監測，並未刪除居隔紀錄，之後又把這60位列為居家隔離，也未再做其他修正，可能是中間有誤解。