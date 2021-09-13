前立委黃國昌12日在臉書貼文質疑「政治勢力真退出媒體了嗎？」並舉資深媒體人趙少康為例，認為趙成立戰鬥藍跨越政治和媒體的紅線，要求趙辭去媒體職位，今天黃又叫陣趙少康，要求辯論。對此，國民黨台北市議員王鴻薇怒轟，不敢嗆綠媒，只敢叫陣趙少康，根本就是來蹭聲量，這樣的標準真的「太low了」。

王鴻薇今（13日）在臉書發文表示，黃國昌日前在臉書大談「政媒交疊」，又是和長輩交談，又是拿澄社快十年前舊報告，然後「感慨甚深」的得出一個結論，就是要趙少康趕快退出媒體圈。

王鴻薇痛批，黃國昌的感慨當然令人傻眼，這許多年，政媒交疊只有趙少康嗎？民進黨海派掌門人海董的「政就是媒，媒就是政」，黃國昌怎麼沒有感慨？

對於黃國昌又辯解，凡質疑者皆落入藍綠鬥爭，最後又要「趙少康跟我辯論」，王鴻薇怒轟，搞了半天，黃國昌是來蹭聲量，既是蹭聲量，就不要拿解構、感慨、宰制這種看似形而上，卻不堪檢驗的說法，王更嗆聲，「黃國昌不監督當權者，卻叫陣一名國民黨黨員，這樣的標準真的太low了」。