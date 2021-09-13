求學期間，數學一直是不少人的罩門，沒想到現在卻傳出大陸一名9歲女童「對數學過敏」，只要一答題就會眼睛紅腫，消息一出瞬間登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，浙江寧波市一名葛姓母親近日發影片聲稱，9歲女兒是過敏體質，沒想到就連寫數學題也會發病，眼睛四周出現紅腫、長疙瘩的過敏症狀，短短幾天就發作數次，而且只有寫數學題才會發生過敏狀況，其餘科目作業就不會，甚至曾經一度腫到眼睛「瞇成一條線」，連人臉都辨識不清，讓她相當著急。

葛女表示，就醫後醫生也只說女兒「是過敏」，發作時點眼藥水就可以恢復，並表示可能是因為女童對於數學心生恐懼，進而心理影響生理，才會出現眼睛紅腫過敏的症狀。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「過敏體質真的傷不起，大人小孩都受罪，心疼」、「數學的心理陰影確實很大」、「心理問題確實會引起軀體高敏性，會反應在不同的部位。親身經歷，看醫生沒用的那種」、「數學作業的紙張和印刷沒問題嗎？」、「趕緊給孩子查一下過敏源吧」。