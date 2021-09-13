貨代業龍頭台驊（2636）辦理現金增資10000張，每股認購價140元，公開申購張數為850張，共吸引77568張申購單，中籤率1.09％，預計增資新股於23日上市。

台驊擁有海、空、鐵、陸完整物流產品布局。台驊8月營收36.94億元，月增9.71％、年增192％，再創新高，累積前八月合併營收208.24億元、年增134.28％。其中，海運單月營收達28.22億元、年增287％；空運單月營收5.18億元、年增58％。

自去年來疫情產生遠距通訊需求，包括電子商務、防疫物資、居家生活及辦公用品等需求同步成長，供應鏈庫存回補之需求導致艙位與空櫃供不應求，貨櫃又因缺櫃、缺艙、塞港及缺工造成全部航線運價大幅調整，加上防疫物資運輸強勁及電子產業供應鏈需求暢旺，帶動空運貨量及運價飆漲。在航運產業供需失衡短期不見緩解下，預計運費價格仍將維持高檔，台驊可望受惠。