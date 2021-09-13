美國24歲話題女王凱莉珍娜（Kylie Jenner），因經常在網路上不吝嗇的分享火辣好身材，與前衛又大膽的穿搭風格，而受到大批粉絲的喜愛。日前才剛宣布再度懷孕的她，即使大腹便便依然不改火辣的穿搭風格，穿著一身性感透視裝出席紐約時裝周，再度成為眾人矚目的焦點。

上週凱莉珍娜才透過產檢影片，在IG上宣布懷上2寶，沒想到隔日她便穿上全白的漆皮連身裙與同款大衣、高跟鞋，大方秀出火辣北半球與纖細長腿，絲毫看不出已是懷孕的媽媽。近日凱莉珍娜受邀出席紐約時裝周，當天的造型更加性感火辣，只見她穿著一件oversize的西裝外套，內搭全身透視的蕾絲薄紗長裙，飽滿的上圍曲線與孕肚全被看光，即使裡面穿著膚色內衣並用黑色絲巾包住下半身重點部位讓她避免走光，但整體造型依然十分引人遐想，令網友看了直呼「超狂辣媽」、「懷孕還能這麼辣」、「即使懷孕辣度也不減」、「這哪像懷孕中的婦女」、「穿搭實在太狂了」、「太喜歡這套造型了」，吸引超過1390萬人按讚。

凱莉珍娜擁有天使臉孔、火辣身材，加上「卡戴珊家族」成員身份的加持，使她即使2017年時，年僅21歲就與知名男歌手崔維斯史考特（Travis Scott），未婚生下寶貝女兒史托米（Stormi Webster）轟動全球，人氣依舊不減，IG吸引超過2.6億人次追蹤。只是兩人分合多次，感情生活宛如八點檔，而原本已對外宣稱兩人已分手的凱莉珍娜，如今又再度懷上崔維斯史考特的孩子，讓外界霧裡看花，不少媒體也猜測兩人已悄悄復合。