家樂福的黃姓女經理整理貨架時拆下金屬橫桿置於一旁，簡姓女顧客經過不慎踢到，砸傷右腳背，氣得控告黃女過失傷害。黃女審理時認罪願和解，但簡女獅子大開口求償200萬元，調解最終破局，台北地院遂依過失傷害罪判黃女拘役20日，得易科罰金2萬元。

33歲的黃女2019年12月間擔任家樂福桂林店的中場經理，同年月18日下午4時許，督導並偕同所屬部門的助理，在賣場2樓汽機車用品專區調整及陳列商品時，展示架金屬橫桿突然倒下，砸傷簡女的右腳腳背。

檢方認為，黃女應注意防止商品或展示架零組件等物品掉落、倒下，或是在整理時先禁止其他人員通行進入該區域，以確保現場人員安全，但依當時現場環境，黃女並無不能注意的情況，因此確有疏失，涉犯過失傷害。

黃女原本否認犯行，辯稱是簡女自己沒注意踢到金屬橫桿，金屬橫桿才會倒下砸到腳，她後來在法院審理期間認罪，但因簡女求償200萬元，金額過大，雙方最終無法達成和解，北院一審簡易判決，依過失傷害罪判黃女拘役20日，得易科罰金2萬元。

檢方認為，黃女造成簡女身體、心靈上傷害，且未能達成和解並賠償損害，原審量刑過輕，提起上訴。北院二審合議庭認為一審認事用法並無違誤，駁回上訴，全案確定。