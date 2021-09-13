外國一名女子日前發現她鄰居在2樓窗戶、草坪、外牆等地方都裝設了監視器，而且5個鏡頭全都對準她家的前門和車道，女子對此實在忍無可忍，和未婚夫一起掛起一長排的「床單」，來阻擋鄰居偷窺的視線，不少網友看到影片以後，都覺得鄰居的行為十分誇張，根本就是在窺探他人隱私。

根據《UNILAD》報導，梅根（Megan Reid）日前在TikTok上PO出一段影片，稱自己的鄰居在住家2樓窗戶、草坪、外牆等地方裝設共5台監視器，不過恐怖的是，這些鏡頭全部都對準了梅根家的前門和車道，詭異的行為讓她感到相當不舒服，於是決定做出反擊；從影片中可以看到，梅根的未婚夫拿著一捆曬衣繩並爬上梯子，將繩子綁在房子和大樹上，最後再掛上一整排的床單，試圖阻擋鄰居窺探的鏡頭。

這段影片曝光後，很快就引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過450萬，不少網友都覺得鄰居像是在偷看別人的隱私，行為非常病態，「這難道不算侵犯隱私嗎？我不明白為什麼有人可以這樣做」、「你的鄰居應該是整天坐著在看監視器畫面，因為他的人生已經沒有其他事好做了」、「我也喜歡有這麼多監視器，但我絕對不會把鏡頭對著鄰居家」、「這真的太荒謬了！」。

也有人建議她可以直接報警，對此梅根表示自己已經打過「反恐熱線」，但每次都在忙線中，而且她和鄰居之間的恩怨還不只這樣，每次她讓自己的狗外出到自家有圍欄的庭院時，鄰居的警報都會響起，讓她覺得很不舒服且不愉快。