T1聯盟13日找來會長錢薇娟、秘書長張運智、賽務長賈凡等高層跟媒體茶敘，沒想到都還沒開始，張運智就先拋出震撼彈，「大家不好意思，我等一下要趕到南部簽約贊助，預計金額會在九位數，這應該是我做行銷這麼多年以來最大金額。」

面對外界批評T1聯盟行銷包裝遠遠不及PLG，張運智表示，「希望球迷可以給我們多一點時間，我跟錢姐都在努力幫忙當中，去年我在新竹攻城獅只有100天，就把攻城獅打造成新竹最受歡迎球隊，我一定會把去年的成功案例帶進T1聯盟。」

張運智表示，來到T1聯盟的感受，就是6隊都很想玩籃球，不管是老闆、總經理等人，都可以感覺到參與意願很強烈，「我會努力幫6隊找到更多贊助商，打造更好的環境。我想接下來我們會落實屬地化，也把學校、攤商、政府拉進來。」

至於跟PLG之間關係，張運智強調雙方是合作夥伴，也不擔心雙方惡性競爭，「我想不管誰先、誰後、誰優、誰劣，一切各憑本事，我也希望能在球季前或球季後進行交流賽，但跟PLG不同之處，就是並非以我們這些高層為主，而是6隊自己。」

最後談到轉播問題，張運智不想太早把話說清楚，「我想未來兩周內，我們就可以搞定轉播問題，目前所有平台我們都有接觸，期望可以找到最適合我們的合作夥伴。」